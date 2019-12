Composto il Final Table dell'evento più importante del WPT Five Diamond World Poker Classic di Las Vegas. Al termine di un avvincente Day5 sono rimasti infatti in corsa soltanto 6 giocatori: Daniel Park, Alex Foxen, Jonathan Jaffe, Seth Davies, Toby Joyce e Peter Neff.

WPT Five Diamond World Poker Classic 2019 di Las Vegas (Bellagio Resort & Casino) - Ci siamo! Lo straordinario Championship Event, da 10.400 dollari di buy in e da oltre 10 milioni di dollari in montepremi (1.035 entries), si prepara a vivere il suo atto conclusivo con un Final Table che vedrà ai nastri di partenza i 6 superstiti del Day5.



A guidare il gruppetto sarà lo scatenato Daniel Park che ha accumulato uno stack da 11,1 milioni di chips. Con lui ci saranno Alex Foxen, al momento secondo con 9.750.000, Jonathan Jaffe, terzo con poco più di 9 milioni, e il fresco campione del No Limit Hold'em High Roller da 25.000 dollari di buy in Seth Davies, staccato ma non per questo domo con 4.825.000 chips.



Completeranno il quadro l'irlandese Toby Joyce con 4.575.000 e l'altro statunitense Peter Neff, sesto con 2.075.000.



Non sarà della contesa invece il poco fortunato Timo Kamphues che si è ritrovato fuori dai giochi nell'ultima mano del Day5 con uno scoppio da paura: K-K Vs J-J (Board A-5-J-3-10). Per il tedesco è arrivato comunque un premio di consolazione da 273.695 dollari. Niente da fare nemmeno per Joe Serock ($213.225), eliminato in ottava posizione, e per Eric Afriat ($168.005) che è uscito in nona posizione.



WPT Five Diamond World Poker Classic - Championship Event 6 Left



Seat 1 - Alex Foxen -9.750.000 (98 BB)

Seat 2 - Peter Neff - 2.075.000 (21 BB)

Seat 3 - Seth Davies - 4.825.000 (48 BB)

Seat 4 - Jonathan Jaffe - 9.075.000 (91 BB)

Seat 5 - Toby Joyce - 4.575.000 (46 BB)

Seat 6 - Daniel Park - 11.100.000 (111 BB)



Pay Out Final Table



1. $1.694.995

2. $1.120.040

3. $827.285

4. $617.480

5. $465.780

6. $355.125