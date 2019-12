Con questa vittoria lo statunitense Alex Foxen sfonda il muro dei 15 milioni di dollari vinti live in carriera, diventando il 27esimo giocatore americano più vincente di sempre, nel mondo lo troviamo invece la Top 50 al cinquantesimo posto per l’appunto.



WPT Five Diamond World Poker Classic 2019 di Las Vegas (Bellagio Resort & Casino) - In sei nella giornata di ieri si sono nuovamente accomodati ai loro posti, con un Alex Foxen che partiva secondo in chips, uno stack che ha saputo giostrare bene fino all’arrivo nel testa a testa finale.



Un head’s-up partito con Foxen in netto vantaggio (74 bui) contro Toby Joyce (30 bui). Partenza via e Alex ha subito preso il largo e in meno di una mezz’oretta ha fatto suo il trofeo. Un primo posto che gli ha permesso di incassare un premio del valore di $1,694,995, più un posto garantito nel WPT Tournament fo Champions di fine stagione. Con questo colpo Foxen raggiugne i $15,208,716 vinti in carriera.



Non è andata male nemmeno a Toby Joyce, che esce sconfitto mettendosi in tasca una bella somma, ovvero $1,120,040. Final Day invece disastroso per il chipleader Danny Park, che esce incredibilmente subito dopo Jonathan Jaffe, sesto per $355,125. Chiude pertanto quinto per un premio da $465,780, suo best score in carriera, dove fino ad oggi ha vinto poco più di 1 milione di dollari.



Completano il tavolo finale il terzo classificato Seth Davies, che vince $827,285, e Peter Neff, la cui corsa si è fermata ai piedi del podio, out in quarta posizione per un premio finale del valore di $617,480.



Per tutti gli aggiornamenti restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Il Trofeo WPT

WPT Five Diamond World Poker Classic Final Table Payouts

1st: Alex Foxen - $1,694,995

2nd: Toby Joyce - $1,120,040

3rd: Seth Davies - $827,285

4th: Peter Neff - $617,480

5th: Danny Park - $465,780

6th: Jonathan Jaffe - $355,125