Si è fermato sul più bello il nostro Gianluca 'Tankanza' Speranza. Alla fine il Main Event del WPT Germany è andato a Christopher Puetz che ha battuto in heads up Laszlo Papai.

WPT Germany King's Casino - Archiviato, con un pizzico di delusione, il Main Event da 3.300 euro di buy in e da oltre 1,5 milioni di euro in montepremi (510 entries). Poteva andare infatti sicuramente meglio agli azzurri e soprattutto al solito grandissimo Gianluca Speranza che si è comunque portato a casa 68.000 euro ($73.743) di premio.



'Tankanza' ha dovuto alzare bandiera bianca nel momento più caldo del Final Table quando erano rimasti in 5 a contendersi il mitico trofeo del World Poker Tour. A farlo fuori è stato Laszlo Papai durante il 31esimo livello di gioco: 5-5 Vs 7-7 con board 5-8-7-k-k. Un colpo che ha permesso all'ungherese di andare avanti fino all'heads up, giocato contro Christopher Puetz.



Stavolta però l'ha spuntata Puetz che si è messo così in tasca i 270.000 euro ($292.802) del bottino. Sul podio è salito anche l'olandese di Nijmegen Joep van den Bijgaart mentre ha chiuso quarto il ceco Josef Gulas che ha preceduto, oltre al nostro fenomeno, l'altro finalista Farukh Tach. Si è piazzato settimo invece il campione del mondo Hossein Ensan.



Vi ricordiamo che nel gruppo degli in the money sono entrati anche Tiziano Di Romualdo ($16.809), Mario Ripepi ($14.098), Pasquale Braco ($8.947), Roberto Mascaro ($7.049), Giuseppe Zarbo ($7.049), Claudio Di Giacomo ($6.507), Giulio Mascolo ($6.507), Marco Damico ($6.507) e Francesco Delfoco ($6.507).



Il vincitore Christopher Puetz (Foto Blog WPT)



WPT Germany Main Event - Pay Out Final Table e Azzurri



1. Christopher Puetz - $292.802 (€270.000)

2. Laszlo Papai - $189.237 (€174.500)

3. Joep van den Bijgaart - $135.556 (€125.000)

4. Josef Gulas - $98.685 (€91.000)

5. Gianluca Speranza - $73.743 (€68.000)

6. Farukh Tach - $56.391 (€52.000)



15. Tiziano Di Romualdo - $16.809

18. Mario Ripepi - $14.098

36. Pasquale Braco - $8.947

52. Roberto Mascaro - $7.049

55. Giuseppe Zarbo - $7.049

59. Claudio Di Giacomo - $6.507

66. Giulio Mascolo - $6.507

69. Marco Damico - $6.507

73. Francesco Delfoco - $6.507