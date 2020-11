Mentre il mondo del poker live è fermo, e il mondo in generale aspetta il vaccino per provare a tonare alla normalità, il WTP annuncia la prossima data, la prima del 2021 già a metà gennaio dalla Florida.

Il WPT non è il primo circuito a muoversi con una data ufficiale per il 2021 visto che in Italia la CDS Event si è già mossa per il prossimo marzo col Tana delle Tigri a Nova Gorica (leggi qui).

Solo qualche giorno fa però parlavamo della cancellazione di un grande torneo che di solito apriva l'anno solare degli eventi live, l'Aussie Millions di Melbourne, che si doveva giocare a gennaio (leggi qui) , mese in cui negli States invece si muove il WTP che fissa la data del Wpt Lucky Hearts Open si giocherà a metà gennaio 2021, dopo che il lockdown aveva fermato il Seminole Hard Rock Hotel & Casino, e non sarà un solo torneino.

In totale ci sono ben 26 eventi programmati per il periodo compreso tra il 14 e il 26 gennaio 2021, con buy-in che vanno dai 150 ai 5.000 dollari e il main event da 3.500 dollari di buy-in. Come si legge su GiocoNews, l'organizzazione che ha svelato il suo piano per fornire la massima sicurezza ai giocatori e che prevede una lista di misure specifiche: tavoli da otto giocatori con schede trasparenti per giocatori e staff; misura della temperatura in ingresso; uso obbligatorio della mascherina per tutti; pulizia regolare di gettoni, carte e posti liberi ai tavoli; capacità massima del casinò ridotta del 50 percento: e un sistema di filtraggio dell'aria aggiornato progettato appositamente per distruggere i virus.

Sulle tracce delle WSOP, anche il WPT rinnova il suo calendario con un'offerta online, col lancio del Wpt Online Poker Open Main Event nel New Jersey, sul partypoker Us Network, con un premio da 1 milione garantito.

