L'altro giorno abbiamo parlato dei numeri da record del poker live in Florida dove in questi giorni va in scena il World Poker Tour al Seminole Hard Rock Showdown. Siamo arrivati al final table, con Sonny Franco chipleader. Al vincitore andranno $1,261,095.

Va in archivio il day4 del WPT Seminole Hard Rock Poker Showdown che ha lasciato in gioco solo i finalisti che si sono destreggiati in un Field da record da quasi 2.500 partecipanti che hanno permesso di creare un ricchissimo prizepool, e una prima moneta da $1,261,095. Tutti e sei i giocatori arrivati al final table si sono già garantiti un premio minimo di $261,700.

L'ultimo eliminato in 7° posizione, a chiusura del day4, è stato Erik Cajelais, eliminato da Sonny Franco che inizierà l'atto finale come chipleader. Atto finale in programma per il 18 maggio con tavolo televisivo dal PokerGo Studio all'Aria Resort & Casino di Las Vegas.

Da segnalare il francese Arthur Conan che ha chiuso in 10° posizione per altri 111mila dollari vinti. Dico altri perchè Conan aveva già incassato più di 700K qualche giorno fa vincendo il super high roller con una rimonta storica, col classico detto: "A chip and a chair" preso alla lettera visto che Conan era rimasto davvero con una sola chips prima di una rimonta vincente incredibile, quindi quando siete corti e pensate sia tutto finito, non gettate le poche chips che vi sono rimaste, a caso, perchè col poker tutto può sempre accadere.

WPT Seminole Hard Rock Poker Showdown Final Table Chip Counts:

Seat 1: Brekstyn Schutten - 31,350,000 (78 bb)

Seat 2: Ken Aldridge - 10,600,000 (27 bb)

Seat 3: Steven Snyder - 15,975,000 (40 bb)

Seat 4: Viet Vo - 4,150,000 (10 bb)

Seat 5: Albert Calderon - 5,350,000 (13 bb)

Seat 6: Sonny Franco - 31,900,000 (80 bb)

WPT Seminole Hard Poker Showdown Final Table Payouts

1st: $1,261,095

2nd: $899,295

3rd: $593,140

4th: $438,500

5th: $326,750

6th: $261,700