Dopo il WPT Borgata Winter Poker Open concluso dopo oltre un anno con la vittoria di Veerab Zakarian, il World Poker Tour è riuscito a terminare anche il 2° final table rimasto nel limbo dopo l'emergenza pandemica, il LA Poker Classic andato a Balakrishna Patur che ha incassato più di 1 milione di dollari!

Anche per il WPT L.A. Poker Classic abbiamo dovuto aspettare quasi un anno per sapere il vincitore di un evento che doveva concludersi più di un anno fa, ma poi la pandemia ha bloccato tutto. Dopo la vittoria di ieri di Veerab Zakarian al WPT Borgata Winter Poker Open, questa volta è toccato al WPT L.A. Poker Classic che riprendeva con i 6 giocatori approdati al final table.

Il primo eliminato era anche uno dei giocatori più noti al tavolo, Upeshka De Silva che porta comunque a casa $185,330. Il colpo grosso però lo fa Balakrishna Patur che porta a casa $1,015,000, il trofeo e anche l'ingresso del valore di 15K per il WPT Tournament of Champions.

Il runner up è stato il lituano Matas Cimbolas che può consolarsi bene con $600,060 di premio. Completa il podio James Carroll al quale vanno $431,585.

Questo il commento del vincitore, Balakrishna: "È incredibile. Non posso esprimere la mia felicità in questo momento. Era passato tanto tempo e al tavolo c’erano giocatori fortissimi, ho giocato e runnato bene e sono felicissimo. Non riesco a esprimere la sensazione in questo momento. Ogni giocatore di poker sogna di vincere un World Poker Tour. Accanto a questi grandi, grandi nomi che guardi tutto il tempo ... avere il mio nome scritto accanto a loro è una sensazione fantastica".

WPT L.A. Poker Classic Final Table Results

1 Balakrishna Patur United States $1,015,000

2 Matas Cimbolas Lithuania $600,060

3 James Carroll United States $431,585

4 Scott Hempel Canada $323,485

5 Ka Kwan Lau Hong Kong $243,330

6 Upeshka De Silva United States $185,330