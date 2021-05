Per la terza notte di fila il World Poker Tour incorona un vincitore di un main event, nel periodo di recupero dei final table che erano stati congelati da più di un anno per il problema della pandemia, oltre al WPT Seminole Hard Rock Poker Showdown dei record, alla fine vinto da Brek Schutten che ha incassato la prima moneta da $1,261,095.

Il torneo aveva attirato un Field record da 2,482 entries che aveva quasi quadruplicato il garantito da 2 milioni, portando il prizepool a $7,942,400. Il WPT Seminole Hard Rock Poker Showdown ha testimoniato la voglia di poker live negli States, e non solo.

La vittoria è andata a Brek Schutten che si è meritato la ricchissima prima moneta da $1,261,095, dominando un final table 6-handed in cui era Sonny Franco a partire da chipleader, anche se alla fine il francese non è riuscito a salire nemmeno sul podio, fermandosi al 4° posto, valido comunque per $438,500.

Sul podio ci va Viet Van Vo che col 3° posto incassa $593,140, mentre al runner up Steven Snyder vanno poco meno di 900K.

WPT Seminole Hard Rock Poker Showdown Final Table Results

1 Brek Schutten United States $1,261,095

2 Steven Snyder United States $899,295

3 Viet Van Vo United States $593,140

4 Sonny Franco France $438,500

5 Albert Calderon United States $326,750

6 Ken Aldridge United States $261,700