Dal 18 al 22 giugno si gioca il WTP Heads up Championship, spettacolare torneo testa a testa che si svolgerà sulla piattaforma Poker King e che potremo seguire anche in diretta Twitch. Andiamo a vedere gli accoppiamenti più spettacolari.

Il $25.000 World Poker Tour heads-up Championship si giocherà dal 18 al 22 giugno sulla piattaforma Poker King e l'attesa è tanta viste le grandi sfide in testa a testa che ci attendono, ad iniziare dall'opening match tra Doug Polk e Tom Dwan che inaugurerà l'evento e che da solo vale il costo del biglietto, che non c'è visto che l'evento sarà visibile anche in streaming su Twitch e già l'intero primo round è stato sorteggiato in diretta sul canale YouTube di Polk lunedì pomeriggio.

I giocatori saranno 32, ma solo in 4 andranno a premio e nel field ci sono anche diversi volti dello spettacolo e non solo poker pro, specialmente sul lato sinistro del tabellone. Per esempio al primo turno il professionista high-stakes Dan Smith affronta il famoso DJ Steve Aoki mentre Patrik Antonius sfiderà la pop star giapponese "GAKT".

La parte destra del tabellone è molto più impegnativa visto che troviamo da subito nei primi turni degli scontri degni di nota come: Linus Loeliger contro Olivier Busquet, Nick Schulman contro Chris Kruk, Nick Petrangelo contro Wiktor "Limitless" Malinowski e Phil Ivey contro il professionista tedesco Manig Loeser.