Sono andati in archivio il primo turno e gli ottavi di finale del $25.000 Heads Up Championship del World Poker Tour. Andiamo a vedere i risultati e i prossimi accoppiamenti.

L'evento testa a testa più atteso del momento ha iniziato a regalare da subito spettacolo. Parliamo del World Poker Tour Heads Up Poker Championship dal 18 al 22 giugno, con 32 giocatori o personaggi famosi del mondo dello spettacolo, che hanno pagato il buy-in di $25.000.

Al primo turno lo scontro più atteso era anche il primo in programma che apriva la kermesse, ovvero Doug Polk-Tom Dwan con durrrr che ha vinto il primo scontro, ma Polk si è rifatto nella 2° manche ed è poi andato a vincere la bella.

C'era grande attesa anche per il ritorno di Phil Ivey che sfidava un altro big come Manig Loeser in quello che probabilmente era l'head up più interessante anche tecnicamente. Ivey ha vinto passando il turno anche in questo caso alla bella, ovvero alla 3° sfida.

Ha rischiato grosso Patrik Antonius contro la pop-star Gackt (Gakuto Ōshiro), stella della musica giapponese che ha messo in difficoltà il pro finlandese forzando anche in questo caso gara 3. Antonius aveva vinto abbastanza agevolmente la prima sfida, ma Gackt fa sua la seconda, e alla terza sfida è davvero dura per Antonius che ci mette un pò a passare il turno.

Gara 3 anche tra Wiktor “Limitless” Malinowski e Nick Petrangelo, del resto si trattava di una sfida molto in bilico che alla fine ha premiato il polacco. Doveva essere equilibrata anche la sfida tra Stephen Chidwick e Andrew “LuckyChewy” Lichtenberger e invece per quest'ultimo non ci sono speranze, con Chidwick che passa il turno con un severo 2-0.

2-0 anche per Jean-Robert Bellande contro Lynne Ji così come per Sam Greenwood su Kevin Robichaw e Darren Elias che ha la meglio su un giocatore giapponese qualificato tramite i satelliti online.

OTTAVI DI FINALE. Phil Ivey in grande forma si trova a sfidare un altro big, Anthony Zinno, ma non c'è storia. Ivey passa il turno con un netto 2-0 ed è il primo ad accedere ai quarti di finale dove lo attende un altro super scontro con Stephen Chidwick che ha eliminato 2-0 il 4 volte campione WPT, Darren Elias.

Grande attesa anche per la sfida Patrik Antonius-Doug Polk. Dopo aver faticato più del previsto contro la pop-star giapponese, Antonius cambia passo e segna un 2-0 su Polk. Ora il finlandese affronterà Stefan “stefan11222” Burakov che batte alla bella Daniel Dvoress.

Passa il turno anche Wiktor “Limitless” Malinowski che supera senza problemi 2-0 Henri “ButtonClickr” Puustinen e ai quarti affronterà Chris Kruk che ha battuto a sorpresa Olivier Busquet.

Sfida velocissima tra Dan Smith – Jean-Robert Bellande, in tutto appena 3 livelli. Al Round 1 Smith vince dopo un solo livello di gioco, e ne impiega due al 2° Round per avere la meglio di JRB e per approdare ai quarti dove affronterà Sam Greenwood che ha eliminato 2-0 la quota rosa, Alexandra Botez, ultima donna in corsa.

Ecco gli accoppiamenti che ci attendono per i quarti di finale:

Chris Kruk – Wiktor “Limitless” Malinowski

Phil Ivey – Stephen Chidwick

Dan Smith – Sam Greenwood

Patrik Antonius – Stefan “stefan11222” Burakov