Il ritorno del re potremmo intitolarlo. A lungo assente dalle scene, anche per vari problemi legali, Phil Ivey torna al WPT Heads Up Poker Championship, strapazza Patrick Antonius in una finale spettacolare, vince 400K e si conferma uno dei migliori giocatori di sempre.

Phil Ivey vince il World Poker Tour Heads-Up Championship da $25.000 di buy-in battendo, anzi dominando, Patrick Antonius in finale. Ivey ha strapazzato lo scandinavo con un netto 3-0 alla finalissima, incassando altri 400.000 dollari e soprattutto alimentando la sua fama di mito del poker, probabilmente il giocatore più forte di sempre, ed è lo stesso Antonius a dichiarare nei suoi confronti grande ammirazione: "Te lo sei meritato, per me sei il migliore a questo gioco e continui a dimostrarlo sempre a tutta la poker community".

Ivey è arrivato alla finale dopo aver superato Manig Loeser, pro della scuola tedesca, e poi ha fatto fuori anche Stephen Chidwick e Anthony Zinno, quindi un percorso non proprio semplice, poi la semifinale con Christopher Kruk e la finalissima vinta contro Antonius che sulla carta ha avuto un percorso un pò più semplice con l'inizio contro Gakuto Oshir (GACKT, artista giapponese) che lo ha impesierito fino alla bella, ma poi ha dovuto impegnarsi maggiormente contro Doug Polk, Stefan Burakov e Sam Greenwood.

Non vi stiamo a raccontare la finale tra Ivey e Antonius visto che ve la potete godere tutta, completa (3 manche) con commento e carte scoperte al video qui sotto, che volete di più? E uno spettacolo del genere è da vedere con i propri occhi: