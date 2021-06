Tutti gli occhi sono puntati sul WPT Heads Up Championship appena vinto da Phil Ivey ma il World Poker Tour aveva in programma anche il WPT Tampa dal Seminole Hard Rock Hotel & Casino e la vittoria (la 3° in carriera al WPT) è andata a Brian Altman che ha incassato più di 600K.

Si è concluso il final table 6-handed del World Poker Tour Tampa e la vittoria, la terza in carriera, è andata a Brian Altman che ha incassato la prima moneta da $613,225. In sole 3 ore Altman ha sbaragliato la concorrenza del final table dove il primo a cadere è stato Will Berry che ha comunque portato a casa $129,825.

Dopo di lui è toccata l'eliminazione a John Haas ($170,275), Jonathan Jaffe ($225,675) e Zach Smiley ($302,200). Il testa a testa contro Gabriel Abusada inizia con Altman che ha quasi l'80% delle chips in gioco ma Abusada ha recuperato portandosi di poco sotto prima dei resti con 6-6 contro i J-J di Altman che in carriera oltre a 3 vittorie WPT può vantare anche 30 piazzamenti ITM, 7 dei quali sono stati tavoli finali.