Fine 2019 decisamente positivo per Adrian Mateos, dato che dopo la doppietta centrata a novembre alle Bahamas, lo spagnolo ha vinto l’High Roller dell’EPT di Praga appena iniziato.



European Poker Tour (EPT) €10,300 High Roller - Il primo trofeo dell’EPT Praga 2019 è stato consegnato nella mani dello spagnolo Adrian Mateos. Un successo arrivato dopo aver sconfitto nell’heads-up finale Anton Yakuba, che è stato per quasi tutto il final day al comando del gruppo.



Per Adrian Mateos, che vince un premio da €177,500, si tratta del sesto trofeo EPT. Nel 2015 la sua vittoria più importante, conquistando il Main Event di Montecarlo.



Più di recente però, lo scorso novembre, lo spagnolo ha vinto l’evento MILLIONS Super High Roller del World Bahamas di Nassau, intascando un premio da €520,464, e non contento ha fatto suo anche il Main Event del partypoker MILLIONS delle Bahamas, aggiungendo al suo conto €1,162,805.



Una tripletta che permette ad Adrian Mateos di raggiugnere e superare i 19 milioni di dollari vinti in carriera, 27esimo nella classifica All Time Money List, nonché lo spagnolo più vincente ai tavoli da poker live.



Adrian Mateos vittoria alle WSOP

EPT Praga €10,300 High Roller - Payout Final Table

1 Adrian Mateos €177,500

2 Anton Yakuba €128,400

3 Derek Ip €82,840

4 Vladimir Troyanovskiy €62,720

5 Bertrand Grospellier €48,520

6 Tsugunari Toma €37,870

7 Orpen Kisacikoglu €30,180

8 Arsenii Karmatckii €23,670