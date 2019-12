Successo storico a Praga per Mikalai Pobal che diventa il primo uomo ad aggiudicarsi per 2 volte un Main Event dell'European Poker Tour (EPT). E' stato bravo anche il nostro Gianluca Speranza che ha chiuso sesto nell'High Roller vinto da Tsugunari Toma.

Iniziamo dalla splendida impresa del bielorusso Mikalai Pobal. Il già vincitore del Main Event di Barcellona 2012 si è concesso il clamoroso bis a Praga (1.154 entries per 5.596.900 euro di prize pool) diventando così il primo giocatore di sesso maschile a conquistare per 2 volte il trofeo più importante dell'European Poker Tour (EPT). Un primato che arriva 5 anni dopo quello assoluto centrato dalla bella e brava Victoria 'Vicky' Coren Mitchell.



Ma torniamo a Pobal che stavolta si è portato a casa, oltre al titolo di campione, una prima moneta da 1.005.600 euro. Ha provato a fermarlo in tutti i modi il pro ungherese Norbert Szecsi che suo malgrado si è dovuto arrendere all'heads up per un premio di consolazione comunque ottimo da 598.880 euro. Poco prima aveva alzato bandiera bianca il brasiliano Ricardo Rocha, terzo classificato per 421.450 euro.



E nella serata di ieri è stato archiviato anche il No Limit Hold'em High Roller, da 10.300 euro di buy in e da 2.473.500 euro di montepremi totale (255 entries), dove si è comportato come sempre alla grande il nostro Gianluca Speranza. L'abruzzese si è piazzato infatti sesto, per 120.950 euro di premio, dopo aver perso una mano davvero poco fortunata contro il cinese Yunye Lu, poi a sua volta eliminato in quinta posizione per 159.290 euro.



Alla fine la mitica picca e i 523.120 euro del bottino sono andati al giapponese Tsugunari Toma che ha superato in volata lo svedese Simon Lofberg, runner up per 352.230 euro, e il danese Simon Pedersen, terzo per 248.340 euro. Medaglia di legno purtroppo per l'austriaco Matthias Eibinger (€201.340) che ha preceduto nel pay out gli altri finalisti Masato Yokosawa (€88.300), Rainer Kempe (€64.560) e George Wolff (€53.430).



Pobal, per la seconda volta vincitore di un Main Event (Blog PokerStars)



EPT Praga - €5.300 Main Event

Entries: 1.154 (860/294)

Montepremi Totale: €5.596.900

Final Table Pay Out



1. Mikalai Pobal - €1.005.600

2. Norbert Szécsi - €598.880

3. Ricardo Rocha - €421.450

4. Gaby Livshitz - €316.780

5. Tomas Paiva - €241.230

6. Luke Marsh - €177.420

7. Laurent Michot - €134.610

8. Dietrich Fast - €96.100

9. Gab Yong Kim - €74.770



EPT Praga - €10.300 NLH High Roller

Entries: 255 (194/61)

Montepremi Totale: €2.473.500

Final Table Pay Out



1. Tsugunari Toma - €523.120

2. Simon Lofberg - €352.230

3. Simon Pedersen - €248.340

4. Matthias Eibinger - €201.340

5. Yunye Lu - €159.290

6. Gianluca Speranza - €120.950

7. Masato Yokosawa - €88.300

8. Rainer Kempe - €64.560

9. George Wolff - €53.430