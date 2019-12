Si è concluso nella tarda serata di ieri il Main Event del MILLIONS World Bahamas, tenutosi nello splendido scenario del Baha Mar Casino di Nassau. A vincere lo spagnolo Adrian Mateos, che trionfa dopo aver vinto il giorno prima il MILLIONS Super High Roller da 25mila dollari di buy-in.



Millions World Bahamas $10,300 - Al termine del Day 3 il solo Giuseppe Carbone era l’ultimo italiano rimasto in gara, dato che nel corso della giornata avevano salutato il torneo Mustapha Kanit (out 37esimo per 40mila dollari) e Gianluca Speranza (out 50esimo per 35mila dollari).



Non è stato però un final day che ha sorriso a Giuseppe Carbone, eliminato tra i primi, out 20esimo su i 24 left che erano tornati per dare la caccia al titolo. Un piazzamento che ha consentito all’azzurro di incassare un premio da 50mila dollari.



Poca fortuna anche per il chipleader di inizio giornata Geilich, che dopo aver subito uno dei più odiati scoppi, con gli assi messi ko da una four-flush, si è accomodato all’uscita in 14esima posizione, vincendo 65mila dollari.



Verso le dieci e venti si è poi optato per un deal, quando ormai per il titolo erano rimasti in gioco tre giocatori. Chris Hunichen si è così assicurato un premio da, Adrian Mateos $1,062,805 e Aaron Van Blarcum un premio da $970,000. Sono stati lasciati poi $100,000 per il vincitore.



Vincitore che non è stato incoronato Chris Hunichen, out terzo. In seconda posizione si è poi arreso Aaron Van Blarcum, mentre i 100mila dollari aggiuntivi e il titolo sono andati allo spagnolo Adrian Mateos.



Una vittoria che porta le vincite dello spagnolo sopra i 19 milioni di dollari. Per Adrian Mateos si tratta di una doppietta qui a Nassau, dato che si è aggiudicato anche la vittoria del Super High Roller per altri 520mila dollari messi in tasca.



MILLIONS World Bahamas - Main Event - Payout Final Table

1 Adrian Mateos Spain $1,162,805*

2 Aaron Van Blarcum United States $970,000*

3 Chris Hunichen United States $1,097,195*

4 Scott Wellenbach Canada $650,000

5 William Blais Canada $500,000

6 Oleg Mandzjuk Germany $350,000

7 Peter Jetten Canada $250,000

8 Gregory Baird United States $180,000

9 Philipp Gruissem Germany $140,000