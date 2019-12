Dopo quasi due anni torna a mettere a segno una vittoria che gli regala un premio a sei cifre. Il poker pro statunitense Michael Rocco vince infatti il prestigioso torneo Wynn Winter Classic Championship di Las Vegas.



Wynn Winter Classic Championship (Las Vegas) - Micheal Rocco mette in riga un field di 557 ingressi totali, che hanno generato un montepremi da quasi tre milioni di dollari, regalando così al poker pro statunitense un primo premio del valore di $540,800.



Per lui si tratta del suo big score live in carriera. In precedenza aveva vinto $423,440 chiudendo terzo al WPT LA Poker Classic del 2014, mentre nel 2017 grazie ad un terzo posto ottenuto al PCA $25K High Roller, vinceva $409,020.



Ad ogni modo con questa vittoria raggiunge e supera i due milioni di dollari vinti in carriera ($2,427,378), tornado a vincere un premio a sei cifre dopo quasi due anni, dato che dobbiamo tornare indietro a gennaio 2017 quando per l’appunto chiudeva terzo al PCA $25K High Roller.



Il successo ieri è arrivato dopo aver sconfitto nel finale il connazionale Michael Dyer, secondo per $353,242. Sul podio anche il britannico Ben Farrell, terzo per $239,789. A premi anche giocatori del calibro di Galen Hall (10th - $45,987), Shannon Shorr (15th - $34,325), Barry Shulman (17th - $29,848), Justin Bonomo (25th - $19,797) e Matt Glantz (31st - $17,290).



Per tutti gli aggiornamenti restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Justin Bonomo

Wynn Winter Classic Championship Final Table Payouts

1 Michael Rocco USA $540,800

2 Michael Dyer USA $353,242

3 Ben Farrell UK $239,789

4 Louis Salter UK $168,312

5 Joe Kuether USA $124,690

6 Matt Yorra USA $96,738

7 Tomas Soderstrom Sweden $77,006

8 Adam Hendrix USA $63,852

9 Josh Bergman USA $53,987