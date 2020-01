Si sono presentati in tanti, 312 le entries, per giocare il Day1A dell'IPO San Marino. Dopo 13 livelli di gioco però soltanto in 84 sono riusciti a staccare il pass per il Day2. Davvero ottima la prova di Marcello Miniucchi che ha chiuso in testa al chipcount. Ecco il report...

E' finalmente partito l'IPO San Marino da 550 euro di buy in e da ben 500.000 euro di montepremi garantito. Pronti via e in 312 si sono seduti ai tavoli per un Day1A che, al termine di 13 livelli di gioco, ha promosso appena 84 player. Davanti a tutti si è piazzato lo scatenato Marcello 'Cavendramin' Miniucchi che ha accumulato uno stack da quasi 400.000 chips.



Sono andati alla grandissima anche Claudio Di Giacomo, secondo con 379.500, e Stefano Tomei, quinto con 361.500. Tra di loro si sono inseriti l'italo-ceco Kostantin Kostyakov, terzo con 363.500, e il polacco Jakub Bujok, quarto con 363.000. Nei Top Ten troviamo anche Giampiero Mapelli con 319.000, Giorgio Montebelli con 290.000, Andrea Antonetti con 265.000, Muller Finizio con 262.000 e Davide Pavone con 256.000 chips.



Da segnalare il passaggio al Day2 dei notables Federico Piroddi (238.000), Guido Pieraccini (214.500), Alessandro Scermino (210.500), Francesco 'IwasZiopippo' Elefante (165.000), Giuseppe Zarbo (145.000), Eugenio 'Eugol93' Sanchioni (100.000), Roberto Begni (99.000), Gianfranco Ironico (92.000), Gaspare Triolo (91.500), Muhamed 'Super Mario' Perati (71.500) e Gianluca 'pokerbern' Bernardini (37.000).



Adesso occhi puntati sul doppio flight di oggi. Per tutti gli aggiornamenti restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Claudio Di Giacomo



IPO San Marino - Top Ten Day1A



1. MINIUCCHI MARCELLO - 399.000

2. DI GIACOMO CLAUDIO - 379.500

3. KOSTYAKOV KONSTANTIN - 363.500

4. BUJOK SZYMON JAKUB - 363.000

5. TOMEI STEFANO - 361.500

6. MAPELLI GIANPIERO - 319.000

7. MONTEBELLI GIORGIO - 290.000

8. ANTONETTI ANDREA - 265.000

9. FINIZIO MULLER - 262.000

10. PAVONE DAVIDE - 256.000