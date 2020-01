Sono rimasti in 9 a contendersi la vittoria nel Main Event dell'IPO San Marino: Gabriele Patti, Davide Pavone, Simone Speranza, Giancarlo Zingariello, Andrea Benelli, Vincenzo Capocelli, Luca Delfino, Emanuele Mari e Kostantin Kostyakov.

IPO San Marino - Il Main Event (1.388 entries con 550 euro di buy in) ha il suo Final Table. Al termine di un avvincente Day3 sono rimasti infatti soltanto in 9 a giocarsi il titolo di campione e la prima moneta da oltre 120.000 euro. In testa è volato lo scatenato Gabriele Patti che ha chiuso la giornata con un monster-stack da ben 13.525.000 chips.



Alle sue spalle troviamo Davide Pavone con 9.230.000 e il già 2 volte vincitore del torneo, Simone 'Spera91' Speranza, con 9.170.000. Seguono, nell'ordine, Giancarlo Zingariello con 5.520.000, Andrea Benelli con 4.780.000, Vincenzo Capocelli con 4.375.000, Luca Delfino con 3.400.000, Emanuele Mari con 2.775.000 e l'unico straniero ancora in corsa Kostantin Kostyakov con 2.675.000 chips.



Niente da fare invece per Roberto Ghidini, Carmine Cacciatore e Niculae Eremie, tutti eliminati nella fase conclusiva del Day3. Torneo finito, tra gli altri, anche per Michele Rinaldi, Michele Guerrini, Nicola Grieco, Claudio Di Giacomo, Antonio Failla e Pasquale Vinci che si sono comunque assicurati un piazzamento in zona premi.



Adesso occhi puntati sul tavolo finale che assegnerà un in the money minimo da 8.311 euro. Per tutti gli aggiornamenti restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.



Questo, nel dettaglio, il chipcount dei 9 left:



1. Gabriele Patti - 13.525.000

2. Davide Pavone - 9.230.000

3. Simone Speranza - 9.170.000

4. Giancarlo Zingariello - 5.520.000

5. Andrea Benelli - 4.780.000

6. Vincenzo Capocelli - 4.375.000

7. Luca Delfino - 3.400.000

8. Emanuele Mari - 2.775.000

9. Kostantin Kostyakov - 2.675.000

Andrea Benelli con Mustacchione e Sammartino



IPO San Marino - Main Event - Pay Out 9 Left



1. €120.875

2. €76.914

3. €52.497

4. €39.637

5. €30.686

6. €23.015

7. €17.261

8. €12.786

9. €8.311