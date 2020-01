Il Main Event dell'IPO San Marino è andato a Luca 'Delfo182' Delfino che ha superato in heads up Gabriele Patti. Terzo posto per il già 2 volte campione Simone 'Spera91' Speranza.

IPO (Italian Poker Open) San Marino 2020 - Grande rimonta e successo a sorpresa per un super Luca 'Delfo182' Delfino. Il grinder online, ottimo protagonista nel 2019, ha sbaragliato la concorrenza degli altri 8 finalisti e si è meritatamente aggiudicato gli oltre 120.000 euro messi in palio nel Main Event (1.388 entries con 550 euro di buy in).



L'ultimo ad arrendersi è stato il chipleader di inizio giornata Gabriele Patti che si è comunque portato a casa i quasi 77.000 euro del runner up. Ha incassato invece poco più di 52.400 euro l'uomo dei record, quel Simone Speranza che già 2 volte aveva vinto la competizione. Stavolta 'Spera91' si è fermato sul più bello, al terzo posto, nonostante la sua evidente superiorità su tutti gli altri contendenti, come ha confermato lo stesso Delfino a pklive360.net:



"Avrei festeggiato come tutti e celebrato una grande impresa se avesse vinto 'Spera' ma ovviamente alla fine meglio che abbia vinto io! Ho proposto un deal per Icm quando siamo rimasti in tre ma lui ha rifiutato. Può permetterselo e ha dominato. Poi, io non ho mollato, ho runnato meglio nel finale e sono riuscito a vincere e ancora non mi sembra vero".



Niente podio purtroppo per Giancarlo Zingariello che si è confermato quarto per 39.637 euro di premio. Completano l'ordine d'arrivo Vincenzo Capocelli, quinto per 30.686 euro, Andrea Benelli, sesto per 23.015 euro, Davide Pavone, settimo per 17.261, Kostantin Kostakyov, ottavo per 12.786 euro, ed Emanuele Mari, nono per 8.311 euro.



Simone 'Spera91' Speranza durante una delle precedenti edizioni dell'IPO



IPO San Marino - Main Event - Final Day Pay Out



1. Luca Delfino - €120.875

2. Gabriele Patti - €76.914

3. Simone Speranza - €52.497

4. Giancarlo Zingariello - €39.637

5. Vincenzo Capocelli - €30.686

6. Andrea Benelli - €23.015

7. Davide Pavone - €17.261

8. Kostantin Kostakyov - €12.786

9. Emanuele Mari - €8.311