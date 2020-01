E' cominciato il Main Event del MILLIONS UK di Nottingham. In tutto sono state 170 le entries nel Day1A con 87 player unici che sono riusciti a staccare il pass per il secondo giorno. Promossi anche i nostri Mustapha Kanit, Ivan Gabrieli e Marco Di Persio.

Arrivano buone nuove dal Dusk Till Dawn Poker and Casino di Nottingham. Sono 3 infatti gli azzurri che hanno centrato subito il pass per il Day2 nel Main Event del MILLIONS UK da 10.300 dollari di buy in e da ben 5 milioni di dollari in montepremi garantito. Il migliore è stato Marco Di Persio che ha accumulato uno stack davvero niente male da oltre 3 milioni di chips.



E andato più che bene anche Ivan Gabrieli, con 1.630.000, mentre si è fermato a poco più di 500.000 chips il grandissimo Mustapha 'Mustacchione' Kanit che è comunque ancora in piena corsa per un posto al sole.



In tutto sono stati 87, su 170 entries, i player che sono volati al Day2. In testa al gruppone si è piazzato il ceco Philipp Zukernik con 5.875.000 chips. Alle sue spalle si sono fatti strada lo svedese Anton Emanuel Suarez Johansson con 5.525.000 e il tedesco Mauricio Ferreira Pais con 5.510.000. Hanno chiuso nei Top Ten anche Jiushuang Wang con 4.510.000, Santiago Plante con 3.895.000, Marvin Retternmaier con 3.805.000, Fredrik Andersson con 3.755.000, Joao Paulo Pires Neffa Simao con 3.515.000, Robert Heidorn con 3.510.000 e l'altro ceco Michael Sklenicka con 3.505.000.



Da segnalare, tra gli altri, le buone prove dei pro Bryan Michael Piccioli (3.145.000), Niall Farrel (2.230.000) e Adrian Mateos (2.115.000).



Adesso occhi puntati sul secondo flight che comincerà oggi alle ore 12 locali. Per tutti gli aggiornamenti restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

