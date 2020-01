Si è giocato il secondo flight del MILLIONS UK Main Event di Nottingham. Agli 87 giocatori già qualificati al Day2 se ne sono così aggiunti altri 108, 4 sono italiani. Ecco il report...

Italia presente anche a fine Day1B nel Main Event, da 10.300 dollari di buy in (5 milioni di dollari in montepremi garantito), del MILLIONS UK di Nottingham (Dusk Till Dawn Poker and Casino). Tra i 108 left ci sono infatti 4 azzurri!



Il migliore dei nostri stavolta è stato Gianpietro Valentini che si è piazzato quinto nel count di giornata con uno stack da 3.925.000 chips. Alle sue spalle si è fatto strada l'ottimo Nicola Angelini, con 3.180.000 chips, mentre gli altri 2, Andrea Fossati e Daniele Ruocco, hanno rispettivamente chiuso con 2.000.000 e 1.010.000 chips.



E' andata sicuramente meglio a Jack Sinclair che si è preso la vetta con ben 5.935.000 chips. Il britannico si è posizionato davanti al connazionale Richard Trigg, secondo con 4.140.000, e allo statunitense Andrew Graham, terzo con 4.125.000.



Tra i promossi troviamo anche la bravissima Maria Lampropulos con 3.875.000, Philipp Gruissem con 3.200.000, Matas Cimbolas con 2.285.000, Reiner Kempe con 1.505.000, Thomas Muehloecker con 1.350.000, Morten Mortensen con 1.230.000, Max Silver con 1.225.000, Christoph Vogelsang con 1.140.000. Dominik Panka con 970.000, Marcel Luske con 915.000, Jonathan Little con 885.000, Bertrand 'Elky' Grospellier con 645.000, Dietrich Fast con 615.000 e l'italo-gallese Roberto Romanello con 1.200.000 chips.



Adesso occhi puntati sul Day2 che comincerà oggi alle ore 12 locali. Per tutti gli aggiornamenti restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Le chips di Nicola Angelini a fine Day1B



MILLIONS UK - Main Event - Top Ten e Chipcount Azzurri Day1B



1. Jack Sinclair - 5.935.000

2. Richard Trigg - 4.140.000

3. Andrew Graham - 4.125.000

4. Joao Martins - 3.945.000

5. Gianpietro Valentini - 3.925.000

6. Maria Lampropulos - 3.875.000

7. Francesco Romanello - 3.560.000

8. Christian Bauer - 3.330.000

9. Grzegorz Gosk - 3.240.000

10. Philipp Gruissem - 3.200.000



Nicola Angelini - 3.180.000

Andrea Fossati - 2.000.000

Daniele Ruocco - 1.010.000