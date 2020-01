Straordinaria impresa per Pasquale Braco a Melbourne. L'italiano si è aggiudicato l'anello messo in palio nell'Evento #5, il No Limit Hold'em 6 Max, dell'Aussie Millions. Brutte notizie invece da Nottingham...

Ma iniziamo dalle buone nuove e, nel dettaglio, dallo scatenato Pasquale Braco che, dopo aver vinto a novembre l'anello nel €220 No Limit Hold'em del WSOP International Circuit di Rotterdam, si è aggiudicato anche quello proposto dal No Limit Hold'em 6 Max (Evento #5) dell'Aussie Millions Poker Championship 2020 di Melbourne.



Un altro super colpo che stavolta ha portato nelle casse del napoletano più di 115.000 dollari australiani. Pasquale ha avuto la meglio in volata sul runner up Michael Tran (A$98.000) e sul terzo classificato Philipp Kampf (A$50.345). Si è arreso invece ad un passo dal podio l'australiano di Brisbane Najeem Ajez (A$37.140) che è approdato al Final Table con Jiayuan Liu (A$25.660) e Kristy Arnett (A$18.485).



E passiamo alle brutte notizie. Sono infatti finiti tutti fuori gli azzurri impegnati nel Day2 del Main Event, da 10.300 dollari di buy in (5 milioni di dollari in montepremi garantito), del MILLIONS UK di Nottingham (Dusk Till Dawn Poker and Casino). Al termine di una lunghissima giornata soltanto in 76, tutti in the money, si sono guadagnati il pass per il Day3.



Al momento comanda Weijie Zheng che ha chiuso con uno stack da 27.625.000 chips. Lo inseguono Peter Chien con 21.890.000 e Anton Suarez con 18.445.000.



Per tutti gli aggiornamenti restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Un momento del MILLIONS UK Main Event



Aussie Millions - $AU 1.150 NL 6 Max - Pay Out Final Table



1. Pasquale Braco - A$115.130

2. Michael Tran - A$98.000

3. Philipp Kampf - A$50.345

4. Najeem Ajez - A$37.140

5. Jiayuan Liu - A$25.660

6. Kristy Arnett - A$18.485



MILLIONS UK - $10.300 Main Event - Top Ten Day2



1. Weijie Zheng - 27.625.000

2. Peter Chien - 21.890.000

3. Anton Suarez - 18.445.000

4. Carlos Chadha - 16.965.000

5. Christian Rudolph - 16.500.000

6. Georgy Philippovich - 16.105.000

7. Guillaume Nolet - 15.380.000

8. Arsenii Karmatckii - 14.895.000

9. Ludovic Geilich - 14.825.000

10. Antony Romanello - 13.615.000