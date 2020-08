Pronostico rispettato all'IPO San Marino con il mega chipleader del Final Table, lo scatenatissimo Francesco Di Domenico, che si è preso il titolo di campione. Battuto in heads up Domenico Colombo mentre ha chiuso terzo Christian Rotundo.

Nessuna sorpresa durante l'ultimo tavolo dell'IPO Summer Edition di San Marino. Francesco Di Domenico, super chipleader d'inizio giornata, si è infatti portato a casa titolo, trofeo e i 65.387 euro del bottino. Il 37enne di Sassuolo, provincia di Modena, ha superato allo sprint il comunque ottimo Domenico Colombo che si è consolato con i 42.223 euro del secondo posto.



Sul podio si è accomodato anche Christian Rotundo per 30.120 euro di premio. Si è fermato invece poco prima Adriano Bianco, quarto per 21.063 euro, che ha preceduto nel pay out gli altri finalisti Riccardo Lombardi (€16.214), Lorenzo Cavallini (€12.035), Xu Jiaqiang (€9.401) e Luigino Brandimarte (€7.312).



Queste la prime parole del buon Di Domenico, rilasciate al sito PKLive360.net, dopo il trionfo a San Marino: "Una grandissima soddisfazione soprattutto perché dopo Alessandro Scermino (a Sanremo, ndr) e Simone Ferretti (a Nova Gorica, ndr), un IPO l’ho vinto anche io. Sono grandi amici coi quali ho giocato tanto e sono riuscito anche io a coronare il sogno che loro hanno raggiunto prima di me. E con me c’era anche un altro amico, Max Zanasi, che ha giocato molto bene e che ha la storia molto simile alla mia".



Per tutti gli altri risultati online e live restate "sintonizzati" con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.



Il pay out del Final Table:



1. Francesco Di Domenico - €65.387

2. Domenico Colombo - €42.223

3. Christian Rotundo - €30.120

4. Adriano Bianco - €21.063

5. Riccardo Lombardi - €16.214

6. Lorenzo Cavallini - €12.035

7. Xu Jiaqiang - €9.401

8. Luigino Brandimarte - €7.312