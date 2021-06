Ci avviciniamo all'epilogo del torneo che ha ridato il via al poker live nelle nostre zone, lo Shark Bay tornato per questa tappa da San Marino che ha raccolto 905 iscritti. Al final table abbiamo Andrea Benelli, 5° in chips. Al comando Matteo Cirillo.

Siamo arrivati al final table della nuova edizione dello Shark Bay, l'edizione del ritorno di questo storico format, ma anche del ritorno del poker live per troppo tempo fermo causa pandemia. Come dicevamo anche ieri, la voglia di giocare ai tavoli verdi era tanta, e il torneo ha registrato 905 iscritti.

Si gioca per un prizepool da circa €284.000 e una prima moneta che sfiora i €55.000, e al comando degli ultimi 10 sopravissuti al final table (che si giocherà martedì 8 giugno dalle ore 13:00) c'è Matteo Cirillo che ha chiuso con 9 milioni in chips e ha staccato tutti, ad iniziare da Luca Del Beato.

Raggiunge il final table anche Andrea Benelli che ieri era chipleader ma riprenderà dal 5° posto con poco meno di 3 milioni in chips. Rappresentate anche le quote rosa con la presenza femminile di Sara Callegari che però è la più corta al tavolo. Tutti hanno già in tasca il premio minimo da €3.128.

CHIPCOUNT FINAL TABLE

Cirillo Matteo 9000000

Del Beato Luca 5990000

Saplacan Bogdan 5110000

Guerrini Michele 3135000

Benelli Andrea 2945000

Giudice Giovanni 2740000

Tranchedone Mauro 2685000

Abaz Maradona2330000

Zheng Yiyi 2170000

Callegari Sara 1250000

PAYOUT FINAL TABLE

1- 54392

2- 35579

3- 24462

4- 17635

5- 13653

6- 10239

7- 7679

8- 5688

9- 3697

10-3128