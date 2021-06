E' andato in archivio lo Shark Bay da San Marino, il torneo del rilancio del poker live che ha avuto un grande richiamo e un ottimo successo in termini di partecipanti, 905, per un prizepool da 284.444 euro.

Matteo Cirillo (foto di Eurorounders / Shark Bay) ha messo in fila un Field da 905 giocatori e ha vinto lo Shark Bay di San Marino, anche se in realtà alla fine i sei giocatori rimasti hanno optato per un deal icm che ha consegnato al vincitore €35.051. Come scrive GiocoNews presente a San Marino, Cirillo aveva già vinto un evento a Campione chiamato Red Shark, quasi un segno del destino. Il trentenne milanese, che nella vita gioca a poker, ha già in mente i prossimi obiettivi, e tra questi ci dovrebbe essere anche l’IPS 500mila euro garantiti dal 30 giugno al 5 di luglio al King’s Resort di Rozvadov, sempre con organizzazione Euro Rounders.

Il deal secondo icm è andato in scena ai 6 players left, dopo le prime eliminazioni di Giovanni Giudice, Sara Callegari, Maradona Abaz e Zheng Yiyi visto che il final day riprendeva con 10 players left.

Al 2° posto si piazza Michele Guerrini per €29.165 che alla fine ha fatto meglio di un altro player toscano, Andrea Benelli che chiude al 4° posto e al quale vanno €20.974 (tra loro si è piazzato Bogdan Saplacan).

RISULTATI FINAL TABLE SHARK BAY

Matteo Cirillo €35.051

Michele Guerrini €29.165

Bogdan Saplacan €26.232

Andrea Benelli €20.974

Luca Del Beato €19.651

Mauro Trachedone €19.396

Zheng Yiyi €7.679

Maradona Abaz €5.688

Sara Callegari €3.697

Giovanni Giudice €3.128