Harlen Miller non ha partecipato al matrimonio della nipote per concludere il Mid Stakes Poker Tour al Venetian di Las Vegas, un torneo di grande successo con un affluenza impressionante di 2.790 entries.

2.790 iscritti al Main Event Mid-Stakes Poker Tour (MSPT) dal Venetian di Las Vegas dove, con buy-in da $1.100 si sono dati battaglia per oltre $2.6 milioni di dollari di prizepool. A vincere questa maratona è stato Harlen Miller, 63enne del del North Dakota che ha incassato una prima moneta da $367.801.

Miller aveva una vittoria da €75.000 al Venetian Deepstack Senior Event come suo miglior risultato prima del colpaccio al MSPT per il quale non ha partecipato nemmeno al matrimonio della nipote! "Ho saltato il matrimonio di mia nipote per venire a giocare questo torneo. E ora posso almeno farle un bel regalo di nozze" queste le sue parole dopo aver incassato la ricca prima moneta da oltre 360K.

RISULTATI FINAL TABLE MSPT

1 Harlen Miller $367,801

2 Ryan Dodd $236,927

3 Albert Knafo $177,695

4 Matthew Elsby $140,002

5 Jonathan Tamayo $107,694

6 Thong Tran $86,166

7 Bobby Noel $67,309

8 Jimmy Lujan $50,885

9 Aaron Massey $40,385