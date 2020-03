Se siete amanti del poker sportivo dal vivo non potete assolutamente mancare l'appuntamento con il prossimo TANA delle TIGRI di Nova Gorica. Perché? Ecco le 5 risposte...

Dal 16 al 19 Aprile ci sarà il TANA delle TIGRI al Perla di Nova Gorica, la serie di tornei previsti ha un totale di montepremi garantiti superiore ai 100.000 euro cui 70.000 per il Main Event a fronte di una spesa di 300 euro. Se confrontiamo l'evento con altri si può considerare il montepremi garantito quasi ridicolo ma non è cosi!



Non ci credete? Ecco i 5 motivi per partecipare all'evento:



1) Il TANA nasce nel 2009, siamo all’undicesimo anno di vita e il TANA delle TIGRI è l’Evento Internazionale “made in Italy” più longevo ancora in attività, questo record è sicuramente sinonimo di garanzia.



2) Il TANA nasce e mantiene una identità ben precisa, l’unione della passione verso il gioco Texas Hold’em alla voglia e necessità di concedersi ogni tanto una vacanza. Con questo concept la tipologia dei giocatori che lo frequenta viene principalmente per divertimento, per aggregazione, per vincere sì il primo premio in denaro ma anche la Tigre di peluche offerta dall’organizzazione.



3) Strettamente legata al punto precedente è la scelta dell’organizzazione di limitare la spesa nel torneo principale, nel limitare il garantito, nell’offrire un solo Day1 per partecipare a questo Evento. Caratteristiche che rendono la gara più omogenea a prescindere dal proprio portafogli, spendere il giusto per questo gioco dal vivo senza rischiare di azzardare rientrando in svariati giorni in alcuni casi anche più volte giorno è dal punto di vista del TANA fondamentale. Queste scelte contribuiscono fortemente a mantenere allegria e spensieratezza durante la gara, mantenendo comunque l’interesse e la voglia di lottare fino all’ultima chips!



4) Altro aspetto fondamentale sono tutte le strutture dei vari tornei che si giocano durante il TANA delle TIGRI. Le strutture rappresentano mediamente la migliore offerta di gioco dentro un casinò per due motivi principali: l’Evento nasce da una idea di giocatori che 11 anni fa hanno inventato una alternativa low buy in e più giocabile rispetto ai tornei più blasonati dell’epoca d’oro ed abbiamo mantenuto questa identità nel tempo; poi non dovendo coprire montepremi stratosferici, avendo il TANA un solo Day1, non c'è la necessita di adottare una struttura di gioco che agevoli le uscite dei players per spingerli ad iscriversi poi ad altri Day1 nella speranza di aggiudicarsi una parte di un grande montepremi, ma anzi la struttura deve fare in modo di far giocare le persone il più possibile al fine di aumentare e garantire il divertimento, questo lo si può fare solo se la struttura di gioco agevola azioni motivate e non quelle casuali.

5) Il pacchetto vacanza del TANA nel periodo promozionale che scade 1 mese prima dell’Evento è di norma il più conveniente, in particolare in camera doppia per le 4 notti che dura l’intero Evento. Per questi motivi sopra elencati, ma non solo, il TANA delle TIGRI vi aspetta ancora una volta. L'appuntamento è per metà Aprile al Perla di Nova Gorica in Slovenija.



