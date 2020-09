C'è finalmente la nuova data per il TANA delle TIGRI! L'evento si giocherà, sempre nella Poker Room Perla della Hit Casino, in Slovenia, dal 5 all'8 Novembre 2020.

News sul TANA delle TIGRI, l'organizzazione ha infatti ufficializzato il prossimo evento che si disputerà dal 5 all'8 Novembre 2020. La location sarà sempre la stessa, la Poker Room Perla della Hit Casino in Slovenia, e rimarrà invariato anche garantito che sarà di 70.000 euro per il Main Event, visto che già in molti si erano qualificati per l'Evento di aprile ed altrettanti avevano già acquistato il pacchetto sapendo che questo era il GTD.



Inevitabilmente è stato invece annullato il Championship. Pensare, infatti, ad un campionato in un momento così complicato, causa "covid 19", era sbagliato!



Al Perla si giocherà secondo un protocollo di sicurezza preciso, mascherina obbligatoria ai tavoli da poker come nel resto del Casinò, pannelli plexiglas divisori tra un seat e l'altro al tavolo da poker, massimo 8 giocatori al tavolo e nella grande Poker Room saranno aperti molti meno tavoli rispetto alla capienza fino ad un massimo di 15.



In questo senso è cambiato molto in termini di schedule dei tornei e struttura. Del resto, per il Main Event, un numero massimo di 120 giocatori non poteva essere sufficiente per accontentare tutti gli amici del TANA, da qui la scelta obbligatoria di svolgere 2 Day1, lasciando però la possibilità di potersi riscrivere un massimo di 1 volta, max 1 reentry, max spesa €300x2. Ad esempio, se giochi il Day1a e rientri nel Day1a, non avrai nessuna possibilità di rigiocare il Day1b.



Molti giocatori si sono qualificati online e stanno continuando a qualificarsi, stesso discorso per i giocatori provenienti dalle qualifiche live e molti giocatori avevano già acquistato il pacchetto per Aprile... tutti questi giocatori verranno automaticamente iscritti al Day1a di venerdì 5 novembre, ore 20, ed avranno un posto garantito per tutta la durata del primo livello di gioco, tale day1 è praticamente sold out.



I seat a disposizione per poter giocare sin da subito il venerdì sera sono veramente pochi, ovviamente sul posto sarà possibile segnarsi in waiting list.

Lo schedule dei tornei



La totalità dei seat del side event per il giovedì sera, solo 56, è acquistabile online sul sito del Perla, così per pochissimi seat del Day1a del Main Event, ci sarà invece una buona disponibilità sempre online per il Day1b.



Da oggi i pacchetti vacanza per il prossimo TANA delle Tigri possono essere nuovamente acquistati, i primi che lo faranno avranno ancora la possibilità di scelta tra Day1a e Day1b. Sarà un TANA delle TIGRI diverso, come è diversa la vita di ognuno di noi da 7 mesi a questa parte, ma sempre un TANA sarà!



Inoltre il tutto verrà come sempre seguito da Poker Italia Web (PIW) con interviste, report e fotografie direttamente dal campo di gara.



Ci vediamo al TANA!