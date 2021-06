Il poker live sta tornando e dopo lo Shark Bay che ha fatto da apri pista a San Marino, altri storici format sono pronti a tornare in campo, su tutti il Tana delle Tigri che dopo qualche tappa forzatamente rinviata per la pandemia, tornerà dal 16 al 19 settembre 2019 al Perla di Nova Gorica in Slovenia.

ANNUNCIAMO la data del prossimo TANA delle TIGRI, sarà dal 16 al 19 settembre 2021 al Perla a Nova Gorica Slovenija!

In moltissimi giocatori hanno già acquisito o vinto il pacchetto vacanza/gioco, in tempi brevi cercheremo di contattarvi tutti così da ricevere la vostra conferma di partecipazione o meno e scoprire quante camere abbiamo libere per eventuali altri giocatori (nota: al momento sicuro 9 camere libere) e soprattutto se abbiamo seat per il day1A del venerdì sera ore 20:00 (nota: al momento SOLD OUT, mentre nessun problema per il day1B di sabato ore 13:00).

Quanto prima vi daremo notizie su eventuali nuovi satelliti online.

Operazione TUTTI al TANA...ricomincia ancora una volta!

Con queste parole apparse su Facebook, l'organizzazione della CDS Event e la sua mente, Claudio De Seriis, annunciano la nuova data del Tana delle Tigri nella ormai consueta location del Perla. Non si esclude un sold-out visto che molti che avevano già pagato e prenotato per lo scorso torneo (poi rinviato per covid) hanno confermato la presenza a questo nuovo appuntamento. Ecco il programma che ci attende il Slovenia dal 16 settembre:

GIOVEDI 16.09.2021 - FREEZEOUT EVENT

Start ore 20:00

Buy-in €150

Stack: 20.000

Livelli: 20 min

VENERDI 17.09.2021 - MAIN EVENT DAY1A (Max 1 Re-Entry)

Start ore 20:00

Buy-in: €300

Stack: 30.000

Livelli: 30 min

SABATO 18.09.2021 - MAIN EVENT DAY1B (Max 1 Re-Entry)

Start ore 13:00

Buy-in: €300

Stack: 30.000

Livelli: 30 min

SABATO 18.09.2021 - MAIN EVENT DAY2

Start ore 21:00

Livelli: 40 min

DOMENICA 19.09.2021 - MAIN EVENT FINAL DAY

Start ore 15:00

Livelli: 50 min

DOMENICA 19.09.2021 - SIDE EVENT BBA (Max 1 Re-Entry)

Start ore 17:00

Buy-in: €200

Stack: 30.000

Livelli: 20 min