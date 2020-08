Si è chiuso con un accordo a 4, tra 'papeinciucio', 'vice_arlines', Andrea 'Papuasiano' Briganti e 'Lucariello1998', il Night on Stars del sabato sera. Niente compromessi invece nel Daily Main PKO delle MicroMillions dove l'ha spuntata 'ilGreco7'. Ecco il report...

Partiamo dal NoS che nell'occasione metteva in palio un montepremi garantito da 15.000 euro. Qui, come già anticipato, è arrivato, dopo circa 5 ore e mezza di gioco, l'affollato deal a 4 tra 'papeinciucio' (€2.610), 'vice_arlines' (€2.067), Andrea 'Papuasiano' Briganti (€2.102) e 'Lucariello1998' (€1.789). I 4 hanno scelto di non farsi male una volta finiti fuori gli altri finalisti 'u_PruPPu' (€998), 'Godggod98' (€7509, 'berry1982' (€564), Paolo 'folliabartko' Baroni (€424) e 'WhYoulookM3' (€319).



Sono andati invece tutti a 'ilGreco7' i 1.480 euro proposti dal No Limit Hold'em Daily Main Progressive KO 8 Max da 10 euro di buy in e da ben 24.921 euro di prize pool totale. Il vincitore si è assicurato anche più di 1.100 euro in taglie al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa i rivali 'Demonica55' (€1.826), '19Simone94' (€1.151), 'patatonzolo' (€801), 'ChatinSK8' (€512), 'matrix202020' (€375), 'StepMusic' (€4079 e 'Superpat93' (€279).



E a proposito di MicroMillions va segnalato il trionfo di 'minpras', per quasi 2.000 euro di bottino complessivo, nel No Limit Hold'em Micro High Roller Progressive KO 6 Max da 15 euro di buy in e da 16.645 euro di montepremi.



Chiudiamo con il solito Need for Speed Turbo (56 entries per 5.040 euro) che stavolta ha registrato l'acuto di 'pulces85', per 1.797 euro di moneta, ai danni del runner up 'BPOWERxxx' (€876). Sul podio è salito pure 'lukefrog97' (€679) mentre si è fermato sul più bello 'suitesistina' (€527). Ottavo posto per il regular della poker room Nicolò '3N.M0' Molinelli (€245).



Per tutti gli altri risultati online e live restate "sintonizzati" con la nostra home

I numeri dei 4 tornei:



Night on Stars [€15.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 152

Montepremi Totale: €15.000

Final Table Pay Out



papeinciucio - €2.610*

vice_arlines - €2.067*

Andrea 'Papuasiano' Briganti - €2.102*

Lucariello1998 - €1.789*

u_PruPPu - €998

Godggod98 - €750

berry1982 - €564

Paolo 'folliabartko' Baroni - €424

WhYoulookM3 - €319



*Deal



Need for Speed Turbo [€5.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 56

Montepremi Totale: €5.040

Pay Out



pulces85 - €1.797

BPOWERxxx - €876

lukefrog97 - €679

suitesistina - €527

manuelruop - €408

raffasaronno - €317

Nicolò '3N.M0' Molinelli - €245

KiroiSenko - €190



MicroMillions 38 - Daily Main Progressive KO 8 Max [€10.000 GTD]

Buy-in: €10

Entries: 2.769

Montepremi Totale: €24.921

Final Table Pay Out



ilGreco7 - €2.598

Demonica55 - €1.826

19Simone94 - €1.151

patatonzolo - €801

ChatinSK8 - €512

matrix202020 - €375

StepMusic - €407

Superpat93 - €279



MicroMillions 39 - Micro High Roller Progressive KO 6 Max [€7.500 GTD]

Buy-in: €15

Entries: 1.233

Montepremi Totale: €16.645

Final Table Pay Out



minpras - €1.994

PASTALPESTOO - €1.581

Donutx97 - €822

obesix90 - €599

PresidentM82 - €373

simocurta - €299