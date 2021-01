Facciamo il punto anche sui rendimenti del 2020 per quanto riguarda i grinder dei sit&go nei maggiori circuiti di poker online in Italia. Come nel 2019 è boshGT a chiudere davanti a tutti, con un guadagno quasi raddoppiato rispetto allo scorso anno.

Come nel 2019 anche nel 2010 è boshGT il miglior giocatore di sit&go in Italia, almeno stando al guadagno che troviamo nelle statistiche di SharkScope, +€44.838, in miglioramento rispetto al +€27.600 del 2019. Stellina di platino meritatissima visto che al 2° posto Manuel_A7X è molto staccato a +€19.734, ma anche lui risulta molto più vincente rispetto al +€6.944 del 2019 che gli valsero il 4° posto. Tornando a boshGT, è una sicurezza visto che lo seguiamo nei grinder report ormai dal lontano 2015 dove risultava già tra i migliori (leggi qui)

Si conferma, anzi migliora, anche salva2288 al 3° posto con +€19.696 (6° nel 2019 con €5.805, 3° anche nel 2018 con +€13.666 e 4° anche nel 2017 con €9.821). Appena fuori dal podio Pjro666 (€18.436) che aveva chiuso 2° nel 2019 (€17.886) e che era stato il migliore nel 2018 (€21.274).

In top-20 ci sono 2 giocatori con le statistiche bloccate. Da notare che come al solito la classifica è dominata da regular di PokerStars.it, ad eccezione di nataly59 in 11° posizione grazie al +€4.719 incassato da MicroGame, e subito dietro di lui Thnx4YourM0n3y al 12° posto con +€3.912 da iPoker.it.

TOP GRINDER S&G 2020

1 boshGT PokerStars.it €27.600

2 Pjro666 PokerStars.it €17.886

3 ????? PokerStars.it €14.163

4 Manuel_A7X PokerStars.it €6.944

5 dodoria7789 PokerStars.it €6.221

6 salva2288 PokerStars.it €5.805

7 sinsemilla25 PokerStars.it €5.574

8 Fabro13 PokerStars.it €5.201

9 Giangi24 PokerStars.it €5.179

10 beltedbike PokerStars.it €5.094

11 nataly59 MicroGame €4.719

12 Thnx4YourM0n3y iPoker.it €3.912

13 vuedra PokerStars.it €3.904

14 matusow75 PokerStars.it €3.678

15 MoonPianist PokerStars.it €3.602

16 Bulgaro98 PokerStars.it €3.528

17 Rokkucciolo PokerStars.it €3.461

18 w.novellino PokerStars.it €3.343

19 ?????? PokerStars.it €3.320

20 kaiserzozzo PokerStars.it €3.124