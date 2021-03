Inizia un nuovo mese, andiamo a vedere come è andato febbraio per i migliori torneisti online in Italia. Mese d'oro per Matteo ‘TESTADIDONNA’ Calzoni che si prende il comando con quasi 40K già vinti nei primi 2 mesi di mtt, superando loretop12 che non ha brillato particolarmente nell'ultimo mese.

A fine gennaio non era nemmeno nella top-20 dei migliori tornisti del 2021, ma a febbraio Matteo ‘TESTADIDONNA’ Calzoni ha impressionato con una serie di grandi risultati, su tutti la vittoria del Giga Stack alle Carnival Series. TESTADIDONNA si prende il comando della classifica dei migliori torneisti italiani del 2021 con quasi 40K di profitto, mettendosi alle spalle loretop12 che dopo i 36K di profitto a gennaio, nell'ultimo mese ha incrementato di "soli" 1.000 euro circa.

Continua a salire KiroiSenko che si prende il podio grazie ad un febbraio da circa +14K. Fa anche meglio ThE_LeGgEnD_X (+15K) che lo incalza al 4° posto, scavalcando anche Matteo 'sgrillex' Sarais che però non si può lamentare di un mese da circa +10K. Dal 7° al 8° posto resiste un trio di regular di 888poker, l'unica room a intaccare l'egemonia di Pokerstars in questa classifica. Tra le new entry segnaliamo anche Giuliano ‘giuli90’ Bendinelli che è stato tra i protagonisti anche nell'ultima domenica su PS.

1 TESTADIDONNA Italy PokerStars.it €39.981

2 loretop12 Italy PokerStars.it €37.960

3 KiroiSenko Italy PokerStars.it €37.574

4 ThE_LeGgEnD_X Italy PokerStars.it €36.399

5 sgrillex Italy PokerStars.it €32.566

6 RalphCifaretto Italy PokerStars.it €28.155

7 Amnesia.Haze Italy 888Poker.it €26.376

8 tostovip Italy 888Poker.it €24.984

9 picciurro14 Italy 888Poker.it €24.860

10 dark side798 Italy PokerStars.it €24.847

11 MiRaCoLo820 Italy PokerStars.it €23.185

12 Ribo95 Italy PokerStars.it €22.117

13 DANY_MAS90 Italy PokerStars.it €20.991

14 samugiu Italy PokerStars.it €20.914

15 07AleGri93 Italy PokerStars.it €20.851

16 St3ffolo Italy PokerStars.it €20.452

17 IfAc2gUd2WiN Italy PokerStars.it €20.338

18 raffa_N5 Italy PokerStars.it €20.229

19 BLF0RZ41NT3R Italy PokerStars.it €19.621

20 giuli90 Italy PokerStars.it €19.506