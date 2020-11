E' iniziato l'High Stakes Feud dal casinò Aria di Las Vegas. Daniel Negreanu contro Doug Polk, i due hanno giocato dal vivo le prime duecento mani di cash game in modalità heads-up con blinds 200$-400$ e ora lo scontro si sposta online.

Una delle sfide più attese degli ultimi anni dal casinò Aria di Las Vegas, una sfida cash game in modalità heads-up con blinds 200$-400$ dove sulla carta erano in molti a vedere Doug Polk favorito, in quanto più specializzato in questa tipologia di gioco, ma alla fine delle prime 200 mani giocate dal vivo è stato Daniel Negreanu a vincere.

Il canadese ha chiuso con un profitto di 116.200 dollari, circa tre stack, anche se la differenza Negreanu l'ha fatta nelle ultime mani. Guarda le 5 migliori mani:

Ora si passerà alle sessioni online visto che tra i due ci sono ancora 12.300 mani da giocare per arrivare a metà delle 25 mila mani previste dalla sfida, quindi siamo solo all'inizio (anche se arrivati a metà il perdente potrà decidere se alzare bandiera bianca o accordarsi se alzare il livello dei blinds).