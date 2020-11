Seconda sessione consecutiva vincente per Doug Polk nella sfida heads up con Daniel Negreanu che era iniziata in live (positiva per il canadese) ma da quando ci siamo spostati online Polk ha fatto la differenza.

Si sono giocate altre 384 mani online, la terza sessione, la 2° consecutiva vincente per Doug Polk che incassa altri 166mila dollari e si porta a +268K. Se Daniel Negreanu non inverte subito la rotta sarà faticoso arrivare alla fine o alle 12.500 mani.

Queste le parole di Polk: "Alla fine della challenge dirò tutto quello che penso sul gioco di DNegs, ma fino ad allora non dirò molto, Dirò che, ovviamente, sta andando molto male in alcuni cooler e alcuni spot standard. Ma il suo gioco ha comunque alcuni problemi. Ma non sto badando ai primi numeri ha perso un po’ meno di 7 buy in e questo è un risultato del tutto normale su 1.000 colpi in heads up nel No limit".

Goditi tutto il 3° round: