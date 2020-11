Fremono addetti ai lavori, appassionati e anche giocatori, per l'imminente ritorno di Highstakes Poker, il più famoso format televisivo di poker cash game che torna dal 16 dicembre con l'8° stagione, ma dalle parole di Phil Ivey trapela anche una 9° stagione.

Torniamo ad occuparci di Highstakes Poker come abbiamo già fatto (leggi qui) dopo le dichiarazioni di Tom Dwan che sarà uno dei grandi protagonisti del ritorno del famoso format televisivo di poker cash game.

Ci sarà anche il ritorno di Phil Ivey che avevamo già visto in 13 episodi tra la terza e la sesta stagione, e non sono mancate le dichiarazioni che fanno capire che ci sarà anche una 9° stagione, e per vederla in teoria non dovremo aspettare altri 10 anni.

Ivey non ha paura di essere arrugginito (ultimamente si è visto poco ai tavoli se si escludono le Triton Series) e lo capiamo dalle sue dichiarazioni: "Il poker è sempre lo stesso, quello che cambia è il gruppo di avversari. E’ solo un gioco di carte con altri sei o sette tipi al tavolo. Non mi sento di dover provare qualcosa. Eccitato? Nervoso? Nessuna delle due. Mi piace giocare contro questi avversari e già guardo avanti alla prossima stagione. Gioco perchè mi piace giocare adesso. Non sono motivato dai soldi".

