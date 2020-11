Mai dare per vinto Daniel Negreanu che dopo aver vinto la prima sessione live era stato schiacciato nelle 2 successive online, ma al 4° round DNegs è tornato in pista e ora si trova a 4,5 buy di ritardo da Doug Polk.

4° Round del High Stakes Feud challenge, la super sfida su 25mila mani No Limit Hold’em 200/400 dollari. Queta volta il round se lo aggiudica Daniel Negreanu che si riscatta da 2 sessioni negative e torna in corsa nella sfida con Doug Polk. Negreanu ha chiuso la sessione con un buon profitto di 87mila dollari anche se Polk rimane avanti di 180K.

E' stato comunque importante per il canadese non perdere anche la 3° sessione di fila, aldilà del risultato, anche se per quasi tutto il round Polk stava dominando con aggressività e sembrava in controllo per un altra vittoria pesante, ma nell'ultima mezzora è cambiato tutto con una serie di cooler e di bei piatti andati a Negreanu, e nonostante un 10-10 contro J-J in cui Polk si è salvato al River.

Queste le parole di Negreanu: "Bello registrare una vincita di circa 2 buyin. In effetti quel colpo finale mi avrebbe portato a oltre 4 buy in di successo ma va bene così, una sessione vincente è una sessione vincente e siamo ancora a 1.372 mani su 25.000 da giocare con un passivo di 4,5 buy in circa".

Nessuna preoccupazione per Polk: "Era solo questione di tempo prima che perdessi una sessione online. Onestamente quella carta al rive rmi ha salvato da un passivo decisamente peggiore e sono contento di aver limitato i danni".

1-4 novembre 200 mani - Negreanu $ 116,500

2-6 novembre 424 mani - Polk $ 218.292,78

3-9 novembre 382 mani - Polk $ 166.239,03

4-11 novembre 366 mani - Negreanu $ 87.166,59

TOTALE 1.372 mani giocate Doug Polk +$180.865,22

Vi potete gustare l'intero round 4 qui:

