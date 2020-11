Aggiornamento dalla Galfond Challenge, un pò oscurata ultimamente dalla sfida tra Daniel Negreanu e Doug Polk. Siamo arrivati a 11.800 mani, settimana positiva per Galfond ma Kornuth continua ad avere un buon vantaggio.

Continua la Galfond Challenge arrivata a 11.800 mani giocate tra Phil Galfond e Chance Kornuth. La sfida si gioca su tavoli cash game PLO 100/200 e si giocheranno 35.000 mani. Kornuth conserva un vantaggio di 289mila dollari.

Si era tornati in gioco il 6 novembre con la 19° sessione che aveva sorriso a Galfond che chiuse con un profitto di $45.500. Il giorno dopo altre 500 mani praticamente in perfetta parità (+1000 di Galfond, davvero un nulla). Alla sessione #21 ancora un positivo per Galfond che questa volta in 500 mani incassa 36K, riducendo lo svantaggio a 240K, prima dell'ultima sessione in cui Kornuth, in altre 500 mani, si è rimesso avanti con 289.500 dollari di vantaggio.

