Un altra sessione positiva per Phil Galfond impegnato nelle 35 mila mani da giocare a cash PLO 100/200 contro Chance Kornuth. Galfond ha vinto altri 47K, ma il distacco da Kornuth rimane intorno ai 175K.

Phil Galfond prova a risalire la china e nelle ultime 2 sessioni ha limato molto la distanza da Chance Kornuth che però rimane avanti di 175.000 dollari circa. Lo avevamo comunque lasciato con un vantaggio di quasi 290K alla sessione #24, al termine della #27 le cose sono cambiate, ma la strada è ancora lunga per Galfond anche se il tempo non gli manca visto che dopo l'ultima sessione siamo arrivati a 14.000 mila mani giocate, quindi non siamo nemmeno alla metà. Vi ricordo inoltre che in ballo c'è anche una Side bet con Galfond che dovrà dare 1 milione di dollari a Chance Kornuth in caso di sconfitta. Viceversa Kornuth in caso di sconfitta dovrebbe pagare 250K a Phil.

Galfond ha ripreso il 12 novembre con una sessione da 600 mani che gli sono valse un +36K, ma il giorno dopo Kornuth si è rifatto con gli interessi vincendo 91K in 550 mani e portandosi avanti di 344K, il distacco più ampio da quando è iniziata la Challenge. Phil si è però ritirato subito su con 2 sessioni, la prima gli è valsa un +123K in 550 mani (3° sessione più prolifica della sfida dopo il doppio +150K con cui Kornuth era passato in vantaggio tra il 20 e il 22 ottobre, 3 giorni in cui Phil ha perso quasi 400K), la seconda gli ha fatto incassare altri 47K e ora il distacco è -174,500.

