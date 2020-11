Giusto ieri parlavamo del buon momento di ripresa di Phil Galfond nella Galfond Challenge contro Chance Kornuth, ma un altro paio di sessioni positive per Phil hanno praticamente rimesso in parità la sfida.

Sessione #27 ancora a Phil Galfond, la 3° di fila. Questa volta Phil porta a casa un +$144.000 in appena 350 mani. La sfida è arrivata a un totale di 14.350, quindi quasi alla metà delle 35K previste su due tavoli 100/200 dollari Pot Limit Omaha.

Ora il vantaggio di Chance Kornuth non esiste praticamente più (+31,500), e dire che appena il 13 novembre Kornuth aveva toccato il picco più alto (e ovviamente di contro per Galfond fu il picco più basso della sfida) a +344K. Cosa è successo? Come mai questo cambio di passo di Galfond? In verità su tavoli HU PLO non è così strano, ma vedi l'azione con i tuoi occhi nel video della sessione #27 e #28: