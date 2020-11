Continua la sfida High Stakes Feud tra Daniel Negreanu e Doug Polk, con quest'ultimo che vince 205K nelle 377 mani della sessione #9 e torna in vantaggio (+26K) su Daniel Negreanu che aveva fatto la differenza nelle due precedenti sessioni.

Ci eravamo lasciati dopo le sessioni #7 e #8 con un +247K circa per Daniel Negreanu che si era portato a +179 363,71 su Doug Polk nel High Stakes Feud (leggi qui), la sfida heads up su due tavoli con bui $ 200-400. Domenica si è giocata la sessione #9 col riscatto di Polk che ha portato a casa un +205.521 in 377 mani e ora si trova nuovamente in vantaggio contro DNegs, anche se di poco con +$26.371,78

La sfida è ancora lunga visto che i due hanno giocato appena il 15% della sfida su 25mila mani fissate e torneranno a sfidarsi stasera, lunedì, per finire martedì mattina presto.

Queste le dichiarazioni di DNegs a fine sessione: "Ho giocato abbastanza bene ma Polk ha avuto una tonnellata di incontri a suo favore" che ha fatto la differenza". Vi potete gustare tutta la sessione e l'intervista finale a DNegs qui: