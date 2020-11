Ci eravamo lasciati con l'ultima sessione vinta da Phil Galfond per un +144K in 350 mani. La sfida è arrivata a 16.000 mila con altre 3 sessioni, tutte positive per Chance Kornuth che torna ad allungare a +92,000, un dato che comunque potrebbe essere pareggiato in una sola sessione.

Siamo arrivati al totale di 16.000 mani nella sfida tra Phil Galfond e Chance Kornuth. Ci eravamo lasciati con Galfond in ripresa grazie ad una sessione da +$144.000 in appena 350 mani (leggi qui), con il vantaggio di Kornuth che si era assottigliato a +31K.

I due sono tornati in gioco il 19 novembre con 500 mani che Kornuth ha fatto fruttare con una vincita di $48.000. Il giorno dopo, venerdì 20 novembre, si è svolta la 29a sessione con altre 550 mani e anche qui Kornuth è stato di nuovo il vincitore, ma per solo $3,000 che non hanno spostato molto la situazione (+82K).

Infine la sessione di sabato 21 novembre, oltre 600 mani giocate con Kornuth che ha ottenuto la terza vittoria consecutiva, questa volta per un +$9.500 che porta il vantaggio totale di Chance a +$92.000. Grande equilibrio quindi visto che siamo quasi a metà della sfida con 16.000 mani su 35.000 in programma al livello $ 100 / $ 200 PLO. Ricordiamo anche le Side bet visto che nel caso di vincita,Kornuth riceverà un extra di $1.000.000 da Galfond, ma se Galfond è il vincitore, Kornuth dovrà pagare $250.000.

Guarda il video della sessione #29: