Continua la sfida tra Doug Polk e Daniel Negreanu con quest'ultimo che ha perso altri 155K e Polk scappa a +669,000, ma lo scontro del High Stakes Feud è ancora lungo.

High Stakes Feud, sessione #16. Siamo arrivati alle 7,469 mani giocate al livello 200/400 dollari No Limit Hold’em. Siamo ancora lontani dal giro di boa delle 12.500 hands, per non parlare del termine della sfida fissato sulle 25K mani.

Anche l'ultima sessione ha sorriso a Doug Polk che ha chiuso con un profitto di +155.000 dollari, portandosi a +669,000 dollari nel totale, in una sessione in cui Daniel Negreanu ha comunque ripreso qualcosa nella seconda parte, dopo essere stato sotto anche intorno ai 700K.

Vediamo tutta la sessione #16 con consueta intervista finale a DNegs: