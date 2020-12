Continua anche la Galfond Challenge tra Phil Galfond e Chance Kornuth, arrivata alle 18.800 mani dopo le ultime 2 sessioni di botta e risposta, anche se è Galfond ora in vantaggio.

+28,500 sono molto pochi, quindi il vantaggio di Phil Galfond nella Galfond Challenge contro Chance Kornuth è davvero un inerzia. I due si sono sfidati per altre due sessioni dopo il nostro ultimo aggiornamento.

Nella prima Chance Kornuth ne è uscito incassando +23K, ma nella seconda Galfond si è rifatto con gli interessi vincendo 88,000 dollari in 500 mani e portandosi appunto in vantaggio nella sfida che comunque rimane in grande equilibrio anche quando abbiamo ormai superato la metà delle mani giocate al 100/200 PL Omaha.

Guarda le ultime sessioni della Galfond Challenge: