La trasmissione culto per gli amanti del poker, High Stakes Poker, torna il 16 dicembre con la nuova stagione che parte subito col botto con Tom Dwan, Jean-Robert Bellande, Rick Salomon, Nick Petrangelo, Brandon Steven, Michael Schwimer e Bryn Kenney protagonisti della prima puntata.

Il 16 dicembre torna High Stakes Poker, il più celebre format televisivo sul texas Hold'em che ha già prodotto 98 episodi entrati nella storia degli amanti del gioco. Lo show è stato registrato all'inizio di quest'anno presso gli studios dell’Aria Resort & Casino e dovrebbero esserci anche i conduttori originali dello spettacolo Gabe Kaplan e AJ Benza. I nuovi episodi andranno in onda ogni mercoledì alle 20:00. ET.

Le partite cash game verranno giocate ai livelli $200/$400 o $400/$800 no-limit hold'em Big Blind Ante. Per il primo episodio della stagione 8, il gioco sarà di 400 / $ 800 NLH con un buy-in minimo di $ 200.000. La formazione include Tom Dwan, Jean-Robert Bellande, Rick Salomon, Nick Petrangelo, Brandon Steven, l'ex lanciatore della MLB Michael Schwimer e Bryn Kenney, che fa il suo debutto su High Stakes Poker.

Il Field completo della nuova stagione è però molto più ricco e nutrito di campioni:

Phil Ivey

Tom Dwan

Jean-Robert Bellande

Bryn Kenney

Rick Salomon

Chamath Palihapitiya

Brandon Steven

Nick Petrangelo

Phil Hellmuth

Doug Polk

Michael Schwimer

Brandon Adams

James Bord

Lazaro Hernandez

Damien LeForbes

Jake Daniels

Lynne Ji

Negli ultimi giorni ha parlato proprio l'esordiente Bryn Kenney che si dice eccitato ma per niente nervoso. Non poteva mancare un commento anche dal veterano Phil Hellmuth che ha partecipato a più di 15 episodi tra le varie stagioni. Il record man di braccialetti WSOP (15) ha dichiarato che per questa stagione di High Stakes Poker si aspetta più rispetto nei suoi confronti. Intanto scaldiamoci con le migliori mani della stagione #7: