Mentre l'High Stake Fed tra Doug Polk e Daniel Negreanu va in pausa per una settimana, con quest'ultimo sotto di quasi un milione di dollari, continua invece la Galfond Challenge e il padrone di casa allunga a +136,000 dollari su Chance Kornuth.

Torniamo a parlare della Galfond Challenge arrivata alla sessione #38. Ci eravamo lasciati alla sessione #36 con Phil che aveva completato il controsorpasso su Chance Kornuth che era stato in vantaggio nella sfida per quasi un mese e mezzo.

Si è poi giocata una sessione interlocutoria, la #37, da 500 mani praticamente di break even (+5,500 per Kornuth) ma poi nella sessione #38 Galfond ha portato a casa un +113K in 700 mani e questo lo porta in vantaggio di 136,000 dollari quando siamo arrivati a 20.000 mani (35.000 in programma) di PL Omaha 100/200.

Guarda come ha fatto a Phil Galfond a recuperare nelle sessioni #37 e soprattutto #38: