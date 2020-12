Continua la Galfond Challenge e continua il dominio del padrone di casa Phil Galfond che fa altre 3 sessioni positive e sale a +279,000 dollari su Chance Kornuth che sprofonda dopo circa un mese e mezzo in vantaggio.

Qualcosa è cambiato, perchè dopo più di un mese in negativo, negli ultimi giorni e nelle ultime sessioni Phil Galfond ha bastonato Chance Kornuth nella Galfond Challenge, arrivata a 21.000 mani mani giocate a PL Omaha 100/200 sulle 35 mila in programma.

Avevamo lasciato Galfond avanti di +136K, ma poi si sono giocate altre 2 sessioni positive per lui che ha allungato fino a +279,000 dollari. Nella sessione #40 ha giocato 500 mani scucendo altri 123K a Kornuth, arrotondando altri 20K anche nella sessione #41, sempre da 500 mani.

Kornuth sembra in affanno, riuscirà a recuperare o da qui in avanti sarà un bagno di sangue? Phil ha vinto le prime 2 Galfond Challenge e cerca di rimanere imbattuto. Ha iniziato anche la sfida con Bill Perkins, ma in questo caso siamo fermi a sole 862 mani giocate (sempre 100/200 PLO) che però sono bastate a Galfond per vincere subito 90K. La sfida è fissata sulle 50K mani o sul primo che vince 400K, ma con questi ritmi rischia di finire tutto in meno di un quinto della durata totale prevista dalla Challenge.

Torniamo però alla sfida più importante, quella con Kornuth, e vediamo cosa non ha girato per Chance nelle ultime 2 sessioni: