Nella notte tra sabato e domenica si è giocata la sessione #19 della High Stakes Feud con Daniel Negreanu che è tornato a vincere 143.642 dollari, ma Doug Polk rimane ampiamente in vantaggio.

Si è giocata la sessione #19 del High Stakes Feud tornata in gioco nella notte tra sabato e domenica e dopo le grosse perdite che lo hanno portato a sfiorare il milione di passivo, Daniel Negreanu si è un pò ripreso 143.642 dollari in 834 mani giocate, anche se nel complesso Doug Polk rimane avanti di $814,290 dopo 10,784 mani giocate a No Limit head's up, ovvero il 43% delle 25.000 mani in programma anche se DNegs potrebbe scegliere di fermarsi a quota 12.500 mani secondo l'accordo.

Daniel Negreanu di recente si era preso una pausa dalla sfida andando a premio anche al main event Wsop online, e ha così commentato: "Magnifica settimana in generale". Per Polk invece si è trattato di una sessione pazza, guarda il video: