Il 16 dicembre è andata in onda la prima puntata dell'attesa 8° stagione di High Stakes Poker, il mitico format di poker cash game tornato su PokerGo. Nella prima puntata a vincere di più è stato Michael Schwimer, ma vediamo anche le 5 migliori mani.

E' andata in archivio la prima puntata di High Stakes Poker stagione 8, il 99° episodio del format, registrato dai PokerGO Studio at ARIA Resort & Casino. Si gioca a no-limit hold'em $400/$800 con un buy-in minimo di $200,000 e la lineup iniziale vedeva al tavolo: Tom Dwan, Jean-Robert Bellande, Rick Salomon, Nick Petrangelo, Brandon Steven, Michael Schwimer e Bryn Kenney. Il più vincente è stato proprio l'amatore, l'ex pitcher di Baseball MLB Michael Schwimer che si è seduto con 200K e a fine episodio stava a $404K.

#1 - Dwan vs. Schwimer - $148,700 pot

Dwan apre $2,500 dal cutoff con J-J e Schwimer chiama dal bottone con 10-9 a quadri. Kenney dal big blind si butta dentro con K-9 a cuori. Il flop è 10-9-2 tutto nero, che taglia le speranze di colore di Kenney e Schwimer che però centra una doppia coppia.

Kenney check, Dwan bet $5,500, Schwimer dopo averci pensato un po rilancia a $17,000 e dopo il food di Kenney con la sua mid-pair, c'è il call di Dwan. Turn 4 di fiori. Dwan check, Schwimer bet $33,000. Dwan con la overpair chiama e al River arriva un A. Schwimer punta $20,000 su un piatto da $108,700 e Dwan chiama. Piatto da $148,700 per Schwimer.

#2 - Salomon vs. Dwan $161,200 pot

Ancora Dwan in azione con A-K a fiori con cui controrilancia a $15,000 dal big blind dopo l'apertura a $3,500 di Salomon dal bottone dopo un folle generale. Salomon chiama con J-7 a picche. Il flop è 9-8-8 con due fiori. Dwan col progetto di colore spara $18,000, Salomon chiama. Al Turn un J di cuori. Check-call di Dwan per $22,000 e un 6 di cuori al River completa il board. Ancora check di Dwan, Salomon punta $50,000 e costringe al fold l'avversario vincendo il piatto da $161,200, il più ricco della prima puntata.

#3 - Dwan vs. Petrangelo - $149,000 pot

Dwan apre a $2,500 con 10-6 a picche da under the gun e trova il call di Nick Petrangelo con A-J a fiori. La parola passa a Schwimer che 3-betta $7,000 e trova il doppio call. Al flop 6-10-J con doppia di Dwan contro la top-pair con top-kicker di Petrangelo. Check-Check al flop, il turn regala un 8 di cuori. Dwan bet $17,000, Petrangelo call, Schwimer fold. Al River un 2 di fiori che non sposta la situazione e senza possibilità di colore Dwan spara altri $46,000 su un pot a $57,000 in quel momento, e Petrangelo si limita al call. Per Dwan un piatto da $149,000.

#4 - Schwimer vs. Kenney - $135,200 pot

Torna in azione Schwimer che dal bottone rilancia a $4,000 con 10-9. Kenney difende il big blind chiamando con Q-10. Al flop Q-J-3 con due quadri e check-call di Kenney sulla continuation bet da $7,000 di Schwimer. Al turn K di fiori, altra puntata di Schwimer per $16,000 e altro check-call di Kenney che fa la stessa cosa al River su 8 di picche, ma questa volta su puntata da $40,000 di Schwimer che mostra la scala e porta a casa il piatto da $135,200.

#5 - Schwimer vs. Kenney - $152,600 pot

Ancora Schwimer contro Kenney con quest'ultimo che mette uno straddle a $1,600 e trova l'apertura di Schwimer a $5,000 con A-K. Kenney chiama con 8-8. Al flop 9-7-4 con due fiori. Kenney check-call sulla bet da $20,000 di Schwimer. Turn un A di cuori e ancora check-call di Kenney sulla puntata da $35,000 di Schwimer. Al River arriva un 10 di fiori. Ennesimo check di Kenney, questa volta fa check anche Schwimer e i due vanno allo showdown vincente per Schwimer che vince $152,600.