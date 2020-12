Ancora una sessione (la 20°) positiva per Daniel Negreanu che continua la sua operazione di rimonta su Doug Polk che era scappato quasi a +1 milione di vincita, ora un pò eroso a +696K dopo le ultime 2 sessioni positive del canadese.

Continua l'High Stakes Feud tra Daniel Negreanu e Doug Polk. Seconda sessione consecutiva in profitto per DNegs che dopo il +143K della sessione #19, nell'ultima partita incassa altri 117,000 dollariin 534 mani accorciando a -699,000 anche se il vantaggio di Polk rimane ampio, quando siamo arrivati a 11,318. Queste le parole di Polk post-sessione: "Dura oggi. Un sacco di spot davvero difficili. Ho una bella gatta da pelare".

A 12.500 mani, il giro di boa, i due potrebbero ridiscutere la sfida o anche ritirarsi, cosa che Negreanu non sembra avere intenzione di fare, come ha detto anche nell'intervista finale: "Mi sono appassionato al poker heads-up e adesso voglio altre sfide in futuro. Se accetterei un rematch con Polk? Sì".

Goditi il video della sessione #20 con intervista finale a Negreanu.