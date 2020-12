Azione highstakes cash game al Live at the Bike, nell'ultimo video di sessione con Maria Ho contro Garrett Adelstein grandi protagonisti al tavolo $25/25/50.

Vediamo l'ultima sessione caricata dal Live at the Bike! Si tratta di un tavolo cash game high stakes No Limit Hold’em 25/25/50$ più 50 BBA giocato lo scorso febbraio con protagonista il padrone di casa Garrett Adelstein e la nota Maria Ho.