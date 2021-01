Daniel Negreanu vince un altra sessione al High Stakes Feud contro Doug Polk che però rimane comodamente avanti di 617.000 dollari quando siamo arrivati a 13.750 mani.

La sfida High Stakes Feud è ancora lunghissima visto che dopo la sessione #25 abbiamo raggiunto solo 13.750 delle 25.000 mani in programma tra Daniel Negreanu e Doug Polk. Ennesima sessione positiva del canadese che però non riesce a fare il colpaccio e il +28.000 nell'ultima sessione è troppo poco. Polk può ancora gestire un "tesoretto" di vantaggio di +617.000 ma le sessioni a favore di DNegs iniziano ad essere molte, quindi la sfida non è ancora chiusa come pensavano in molti, anche perché Kid Poker sembra aver preso un pò le misure a Polk. Serviranno comunque un paio di sessioni importanti per riaprire davvero i giochi.